أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في "الجيم".. وموقفه من مواجهة تشيلسي

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

تعرض أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لإصابة قبل مباراة الفريق ضد تشيلسي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن بالدي تعرض للإصابة بسبب استخدام خاطئ خلال تدريبه في صالة الألعاب الرياضية.

ومن المرجح أن يتمكن الظهير الأيسر من لعب مباراة تشيلسي بشكل طبيعي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.

تفجير أزمة

الإصابات التي يتعرض لها لاعبي برشلونة فجرت أزمة في الفريق.

اشتكى أكثر من لاعب في برشلونة من التأهيل خلال التعافي من الإصابات.

ونتج عن ذلك قرار من برشلونة بتقليص دور خوليو توس المعد البدني للفريق.

لكن القرار خلفه العديد من الكواليس كشفتها ذا أثلتيك وما يأتي على حسب الموقع.

تم منح توس مسؤولية إعادة التأهيل والإشراف على تعافي اللاعبين من الإصابات.

اللاعبون غير راضين عن عملية إعادة التأهيل التي يخضعوا لها.

لامين يامال عاد من كرواتيا واشتكى من طريقة التعامل مع إصابته وطلب تغيير الطاقم، وتمت الموافقة على طلبه.

والحالة الثانية أن أليخاندرو بالدي تعرض لإصابة بعد استخدام خاطئ لجهاز في صالة الألعاب الرياضية وشعر أنه تلقى توجيها غير صحيح من الطاقم.

أصيب هانز فليك المدير الفني للفريق بإحباط بهد انتكاسة رافينيا قبل الكلاسيكو، ثم إصابة بيدري بتمزق في الخلفية، ولذلك أقيمت اجتماعات عاجلة.

ولذلك قرر برشلونة سحب ملف إعادة التأهيل من فريق خوليو توس وتقليص دوره.

مصدر مقرب من الطاقم أخبر ذا أثلتيك قائلا: "برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه بنفسه ففي العالم، عادة ترى ذلك في الانتخابات الرئاسية، أو الضجيج حول اللاعبين غير المرغوب فيهم، لكن ذلك يمكن أن يصل حتى إلى صميم عمل الطاقم الطبي والإعداد البدني، هذا ما هو عليه برشلونة".

أليخاندرو بالدي
نرشح لكم
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة تقرير: ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد مانيان.. وإنتر يراقب الموقف هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع أموريم: أشعر بالإحباط من طريقة اللعب ضد إيفرتون.. والخصم يستحق الفوز مؤتمر رافينيا: أتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة.. ولم أحظ بالتقدير
أخر الأخبار
السادس على التوالي.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 43 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة ساعة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (1)-(0)جنوب السودان ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517821/أثلتيك-بالدي-يتعرض-لإصابة-في-الجيم-وموقفه-من-مواجهة-تشيلسي