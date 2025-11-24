محمد سلامة: الاتحاد سيتظلم على قرارات اتحاد السلة بشأن نهائي المرتبط

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 23:32

كتب : هاني العوضي

محمد أحمد سلامة - محمد مصيلحي - طلعت يوسف (الاتحاد السكندري)

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن الخطوات المنتظرة من مجلس إدارة ناديه بشأن نهائي الدوري المرتبط.

وقال سلامة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هل من المعقول عدم القدرة على تأمين صالة بها 600 مشجع لكل نادي؟".

وأضاف "أعلنت عقوبة اللاعب المتسبب في الواقعة وتوقيع أكبر عقوبة مالية في تاريخ الناشئين عليه قبل أن يصدر اتحاد السلة القرار بشأن المباراة".

وأكمل "اتفقنا على اللعب بدون جماهير للحد من حالة الاحتقان، والخلاف كان على من يخرج أولا وبدأنا إخراء عائلات اللاعبين أولا".

واستطرد "المدرب أخبرني بصعوبة اللعب بسبب تناول اللاعبين وجبة الغداء في الساعة 2 ظهرا، وإذا أقيمت المباراة سيكون اللاعبين من الفريقين معرضين للإصابات".

وأتم تصريحاته "بعد إخطارنا بالقرار الرسمي من اتحاد السلة سنعقد اجتماع مجلس الإدارة ونتخذ القرار بالتشاور مع كل الأعضاء".

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.

