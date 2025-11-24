الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ

كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي ما حدث خلال نهائي دوري كرة السلة المرتبط.

وقال الغزاوي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "حدثت مشكلة في الملعب بسبب ضرب أحد لاعبي فريق الاتحاد السكندري للكرة باتجاه لاعبي الأهلي، وقذف جمهور الاتحاد بعض الأشياء داخل الملعب".

وأضاف "بناء عليه اجتمعنا بحضور مدير الأمن ومدير الصالة والشركة الإفريقية ورئيس اتحاد السلة ونادي الاتحاد السكندري، واتفقنا على خروج الجمهورين من الملعب ثم لعب المباراة بعد ذلك".

وأكمل "الكل قام بدوره وتم خروج كل الجماهير من الملعب، وعاد فريق الأهلي للإحماء ولكن فريق الاتحاد السكندري لم يأتِ، وبعد انتهاء الـ 20 دقيقة تم إعلان فوز الأهلي".

وأوضح "كان هناك اتفاق واحد وجميعنا حضرناه، وهو لعب المباراة في حالة خروج الجماهير، وسألنا الشركة الإفريقية عن قدرتها على ذلك وأكدتها:.

واختتم "نحب أن تسير الرياضة بشكل أفضل وأن يشاهد الجماهير ويشجعوا فرقهم بدون مشاكل وأن تسود الروح الرياضية. كنت أفضل لعب المباراة بالطبع فالاتحاد فريق كبير ونستمتع بمبارياتنا معه. ليس لدينا مشاكل مع النادي ونعرف أنه لن يترك المخطئ دون اتخاذ إجراء".

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.