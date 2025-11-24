رئيس اتحاد السلة: اللوائح في صف الأهلي بعد انسحاب الاتحاد من نهائي المرتبط

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن موقف الاتحاد من أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط.

وقال مصيلحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اتفقنا مع محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي مع مسؤول الأمن في الصالة على إخلاء المدرجات من الجماهير وأيضا من أسر اللاعبين".

وأضاف "فوجئنا أن الاتحاد غادر الملعب وفي نفس الوقت الأهلي صمم على لعب المباراة، الأهلي عاد إلى الملعب لإجراء الإحماء والحكام اعتبروا الاتحاد منسحبا وفوز الأهلي وتتويجه بالبطولة".

وأكمل "حاولنا تأجيل المباراة لتقام غدا الثلاثاء بسبب انتظار اللاعبين لفترة طويلة جدا، لكن الأهلي اعترض وصمم على اللعب".

وأشار "اللوائح في صف الأهلي في هذه الحالة لأن اللائحة تنص على ضرورة وجود الفريقين لبدء أي مباراة، وفي حالة عدم وجود أحد الفريقين يتم اعتباره منسحبا".

وشدد "الاتحاد ترك بطاقات اللاعبين والمسؤولين وقائمة بداية المباراة وغادر الصالة، ولذلك الموقف القانوني هو أن الفريق انسحب واعتباره خاسرا".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن يتعاون الأهلي معنا ويوافق على تأجيل المباراة، والاتحاد من حقه تقديم التظلم على القرار خلال 48 ساعة".

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.