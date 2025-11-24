كرة سلة – بعد رحيل الاتحاد السكندري.. الأهلي بطلا للدوري المرتبط

توج فريق الأهلي للرجال بلقب الدوري المصري لكرة السلة المرتبط، وذلك على حساب الاتحاد السكندري بعد أحداث مثيرة وعدم لعب إياب النهائي للكبار.

وقرر فريق الاتحاد السكندري عدم لعب النهائي ومغادرة الصالة بسبب اتخاذ القرار بخروج الجماهير من الملعب من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة.

ليتم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا من المباراة وإعلان الأهلي بطلا للدوري مع إلغاء مراسم التتويج.

وحصد الأهلي لقب الدوري المرتبط للمرة رقم 11 في تاريخه والسادسة على التوالي. مقابل 8 مرات للاتحاد السكندري.

وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد السكندري في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، مقابل فوز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي في الذهاب وانسحابه في الإياب.

وشهدت صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر الكثير من الأحداث الساخنة في يوم إياب النهائي بسبب أزمة بعد مباراة الناشئين.

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.