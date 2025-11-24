مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: فوجئنا برحيل فريق الاتحاد وسنتخذ القرار المناسب

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة كواليس ما حدث في نهائي الدوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أثناء إخلاء الصالة من الجماهير فوجئنا أن فريق الاتحاد السكندري ورئيس النادي ومسؤوليه يغادرون الصالة، بينما الأهلي يصمم على إقامة المباراة وخوض نهائي الدوري المرتبط".

وأضاف "اتحاد السلة الآن في حالة اجتماع لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب".

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، بينما فاز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي ورصيده نقطتين.