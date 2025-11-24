خروج مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر الثاني.. والكشف عن بديله

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 22:42

كتب : محمد جمال

محمد مسعد - مودرن سبورت

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ضم محمد مسعد لاعب مودرن سبورت للقائمة بدلا من مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي.

جاء ذلك بعد أن أكدت التقارير الطبية صعوبة لحاق شلبي بمباريات البطولة.

كما قرر الجهاز الفني ضم اللاعب إسلام سمير ضمن قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أي لاعب بسبب الإصابة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن انضمام مسعد وسمير لمعسكر المنتخب للتدرب مع الفريق تحسبا لوقوع أي إصابات قبل السفر.

ويشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في المسابقات الإفريقية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويحق لمنتخب مصر ضم 3 لاعبين احتياطيين بجانب القائمة الأساسية التي تضم 23 لاعبا للاستبدال حال تعرض أي لاعب لإصابة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب خلال وقت سابق.

بذلك تصبح القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات، والفائز من الكويت أمام موريتانيا.

محمد مسعد مصطفى شلبي منتخب مصر الثاني كأس العرب
