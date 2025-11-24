كرة سلة – الاتحاد السكندري يغادر الملعب ويقرر عدم لعب نهائي المرتبط

غادرت حافلة فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر قبل انطلاق إياب نهائي الدوري المصري المرتبط.

وقرر فريق الاتحاد السكندري عدم لعب نهائي الدوري المرتبط، وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، بينما فاز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي ورصيده نقطتين.