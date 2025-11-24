مصدر من الزمالك يكشف قيمة مستحقات جروس وحقيقة إيقاف القيد النهائي

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تفاصيل عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان النادي من قيد الصفقات الجديدة لـ 3 فترات انتقالات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "العقوبة تم توقيعها بسبب شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق".

وأضاف "الشكوى تقدم بها جروس بسبب حصوله على جزء من مستحقاته لدى النادي، وعدم سداد باقي المبلغ".

وأوضح "مستحقات المدرب المتأخرة لدى النادي تقدر بقيمة 133 ألف دولار فقط".

وكشف "قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات مرتبط بسداد مستحقات المدرب، وفي حالة سداد المبلغ سيتم رفع إيقاف القيد تلقائيا".

واختتم "لا أساس من الصحة لما تردد بوجود قرار انضباطي بمعاقبة الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات بشكل نهائي، وإدارة الزمالك تعمل على إنهاء كافة القضايا قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مطلع يناير 2026".

وتعرض نادي الزمالك لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لـ 3 فترات، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2025.

وكان FilGoal.com سبق وكشف أن العقوبة الجديدة سببها مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وترفع العقوبة عن النادي الأبيض بمجرد سداد المستحقات.

يأتي ذلك مع موجود 4 قضايا سابقة على الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض.

بواقع 3 قرارات بتاريخ 3 نوفمبر، وقرار بتاريخ 6 نوفمبر الجاري.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.