خبر في الجول - 5 ساعات.. تفاصيل جلسة صبحي وأبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي استمرت 5 ساعات، تم التأكيد خلالها على توفير الدعم للتوأم في مهمته مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا.

وتم خلال الجلسة نفي أي تفكير في رحيل الجهاز الفني كما تردد في بعض وسائل الإعلام، كما تم التأكيد على توفير كافة متطلبات المنتخب استعدادا للبطولة.

ومن جانبه نفى حسام حسن خلال الجلسة وجود أي مشاكل بينه وبين اللاعبين.

ماذا حدث؟

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

وجاء ذلك بعد خسارة مصر في نصف النهائي أمام أوزبكستان 2-0.

وبعد مباراة كاب فيردي، خرج حسام حسن بتصريحات غاضبة عبر قنوات أون سبورت.