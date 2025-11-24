خبر في الجول - 5 ساعات.. تفاصيل جلسة صبحي وأبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 21:24

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي استمرت 5 ساعات، تم التأكيد خلالها على توفير الدعم للتوأم في مهمته مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا.

وتم خلال الجلسة نفي أي تفكير في رحيل الجهاز الفني كما تردد في بعض وسائل الإعلام، كما تم التأكيد على توفير كافة متطلبات المنتخب استعدادا للبطولة.

أخبار متعلقة:
"الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني

ومن جانبه نفى حسام حسن خلال الجلسة وجود أي مشاكل بينه وبين اللاعبين.

ماذا حدث؟

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

وجاء ذلك بعد خسارة مصر في نصف النهائي أمام أوزبكستان 2-0.

وبعد مباراة كاب فيردي، خرج حسام حسن بتصريحات غاضبة عبر قنوات أون سبورت.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا حسام حسن
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف قيمة مستحقات جروس وحقيقة إيقاف القيد النهائي خبر في الجول - الكشف عن سبب إيقاف قيد الزمالك فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات انتقالات نادي جي يعلن اسم خليفة إبراهيم صلاح في تدريب الفريق الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي كأس الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز.. والمصري أمام زيسكو
أخر الأخبار
كرة سلة – بعد رحيل الاتحاد السكندري.. الأهلي بطلا للدوري المرتبط 14 دقيقة | كرة سلة
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: فوجئنا برحيل فريق الاتحاد وسنتخذ القرار المناسب 30 دقيقة | كرة سلة
خروج مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر الثاني.. والكشف عن بديله 32 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة – الاتحاد السكندري يغادر الملعب ويقرر عدم لعب نهائي المرتبط 40 دقيقة | كرة سلة
"برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه".. أثلتيك تكشف كواليس تقليص دور المعد البدني 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) إيفرتون.. جووووول أول ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف قيمة مستحقات جروس وحقيقة إيقاف القيد النهائي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - 5 ساعات.. تفاصيل جلسة صبحي وأبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517810/خبر-في-الجول-5-ساعات-تفاصيل-جلسة-صبحي-وأبو-ريدة-مع-حسام-وإبراهيم-حسن