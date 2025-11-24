خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني

انضم محمد مسعد لاعب مودرن سبورت وإسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري لمعسكر منتخب مصر الثاني استعدادا لخوض بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي يتدرب مع منتخب مصر الثاني لضم أي منه في حال حدوث إصابات.

ويحق لمنتخب مصر ضم 3 لاعبين احتياطيين بجانب القائمة الأساسية التي تضم 23 لاعبا للاستبدال حال تعرض أي لاعب لإصابة، إلا أن الجهاز الفني يفضل عدم ضم لاعب آخر.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب خلال وقت سابق.

وجاءت القائمة التي ضمت 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات، والفائز من الكويت أمام موريتانيا.