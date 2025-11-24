كأس العالم للناشئين – البرتغال تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتواجه النمسا في النهائي

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

البرتغال - كأس العالم للناشئين

فاز منتخب البرتغال على منافسه البرازيل بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف في دور نصف النهائي من كأس العالم للناشئين تحت 7 عاما.

وانتصر منتخب البرتغال 6-5 بركلات الترجيح.

وأهدر روان بابلو وأنجيلو كانديدو ركلتي البرازيل، بينما أضاع روماريو كونيا ركلة ترجيح البرتغال.

كأس العالم للناشئين – النمسا تفوز على إيطاليا وتصل للنهائي لأول مرة كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي كأس العالم للناشئين - بلعروش يتألق ويقود المغرب للفوز على أمريكا

وبهذا الفوز وصلت البرتغال إلى النهائي لتواجه خصمها النمسا.

وكانت النمسا قد انتصرت على إيطاليا بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى في تاريخ منتخب النمسا أن يصل لدور نصف النهائي لكأس العالم تحت 17 عاما وبالتالي لأول مرة تتأهل لدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم الخميس المقبل.

وتستضيف قطر البطولة وحتى 2029.

البرازيل البرتغال كأس العالم للناشئين النمسا
