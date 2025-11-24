كأس العالم للناشئين – البرتغال تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتواجه النمسا في النهائي
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
فاز منتخب البرتغال على منافسه البرازيل بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف في دور نصف النهائي من كأس العالم للناشئين تحت 7 عاما.
وانتصر منتخب البرتغال 6-5 بركلات الترجيح.
وأهدر روان بابلو وأنجيلو كانديدو ركلتي البرازيل، بينما أضاع روماريو كونيا ركلة ترجيح البرتغال.
وبهذا الفوز وصلت البرتغال إلى النهائي لتواجه خصمها النمسا.
وكانت النمسا قد انتصرت على إيطاليا بهدفين دون رد.
وللمرة الأولى في تاريخ منتخب النمسا أن يصل لدور نصف النهائي لكأس العالم تحت 17 عاما وبالتالي لأول مرة تتأهل لدور النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم الخميس المقبل.
وتستضيف قطر البطولة وحتى 2029.
