خبر في الجول - الكشف عن سبب إيقاف قيد الزمالك

تعرض نادي الزمالك لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لـ 3 فترات، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2025.

وعلم FilGoal.com أن العقوبة الجديدة سببها مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة 600 ألف دولار.

وترفع العقوبة عن النادي الأبيض بمجرد سداد المستحقات.

يأتي ذلك مع موجود 4 قضايا سابقة على الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض.

بواقع 3 قرارات بتاريخ 3 نوفمبر، وقرار بتاريخ 6 نوفمبر الجاري.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.

وكان الزمالك فاز على زيسكو الزامبي في افتتاح مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة من مجموعات الكونفدرالية ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.