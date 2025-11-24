مباشر نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد السكندري
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري للكبار في إياب نهائي الدوري المصري لكرة السلة المرتبط.
ويقام نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.
وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، بينما فاز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي ورصيده نقطتين.
ويحتاج الأهلي للفوز على الاتحاد لحسم لقب الدوري المرتبط لصالحه، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الأهلي لمعادلة النهائي والذهاب لمباراة فاصلة لفريق الكبار.
انطلاق المباراة بعد قليل
