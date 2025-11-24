انتهت نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد.. إعلان الأحمر بطلا للدوري

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين - ميدو طه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري للكبار في إياب نهائي الدوري المصري لكرة السلة المرتبط.

ويقام نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، بينما فاز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي ورصيده نقطتين.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار

ويحتاج الأهلي للفوز على الاتحاد لحسم لقب الدوري المرتبط لصالحه، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الأهلي لمعادلة النهائي والذهاب لمباراة فاصلة لفريق الكبار.

ــــــــــــــــ

إعلان تتويج الأهلي بطلا للدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري وإلغاء مراسم التتويج

اطلاق صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز الأهلي

عودة لاعبي الأهلي لإجراء الإحماء

أون سبورت: اتحاد السلة يقرر لعب المباراة بدون جمهور بسبب هتافات الجماهير عقب لقاء الناشئين

تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة

انطلاق المباراة بعد قليل

الأهلي الاتحاد السكندري نهائي الدوري المرتبط كرة سلة
نرشح لكم
العوضي: فاز الأهلي وشكرا.. ولاعب الاتحاد صغير ولكن محمد سلامة: الاتحاد سيتظلم على قرارات اتحاد السلة بشأن نهائي المرتبط الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ رئيس اتحاد السلة: اللوائح في صف الأهلي بعد انسحاب الاتحاد من نهائي المرتبط كرة سلة – بعد رحيل الاتحاد السكندري.. الأهلي بطلا للدوري المرتبط مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: فوجئنا برحيل فريق الاتحاد وسنتخذ القرار المناسب كرة سلة – الاتحاد السكندري يغادر الملعب ويقرر عدم لعب نهائي المرتبط كرة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار
أخر الأخبار
بـ 10 لاعبين لأغرب سبب.. إيفرتون يهزم مانشستر يونايتد 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى 6 ساعة | الدوري المصري
وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره 7 ساعة | الدوري المصري
العوضي: فاز الأهلي وشكرا.. ولاعب الاتحاد صغير ولكن 7 ساعة | كرة سلة
مؤتمر فليك: تشيلسي من أفضل الفرق في العالم.. وحدث خطأ أثناء علاج رافينيا 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في صالة الألعاب.. وموقفه من مواجهة تشيلسي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد سلامة: الاتحاد سيتظلم على قرارات اتحاد السلة بشأن نهائي المرتبط 7 ساعة | كرة سلة
الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ 7 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517806/انتهت-نهائي-مرتبط-السلة-الأهلي-ضد-الاتحاد-إعلان-الأحمر-بطلا-للدوري