انتهت نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد.. إعلان الأحمر بطلا للدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري للكبار في إياب نهائي الدوري المصري لكرة السلة المرتبط.

ويقام نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في الذهاب والإياب ليحصد 4 نقاط، بينما فاز فريق الكبار للاتحاد على الأهلي ورصيده نقطتين.

ويحتاج الأهلي للفوز على الاتحاد لحسم لقب الدوري المرتبط لصالحه، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الأهلي لمعادلة النهائي والذهاب لمباراة فاصلة لفريق الكبار.

ــــــــــــــــ

إعلان تتويج الأهلي بطلا للدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري وإلغاء مراسم التتويج

اطلاق صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز الأهلي

عودة لاعبي الأهلي لإجراء الإحماء

أون سبورت: اتحاد السلة يقرر لعب المباراة بدون جمهور بسبب هتافات الجماهير عقب لقاء الناشئين

تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة

انطلاق المباراة بعد قليل