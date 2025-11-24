كرة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - الدوري المرتبط

فاز فريق الناشئين للرجال للأهلي على الاتحاد السكندري في إياب نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة بنتيجة 65-53.

وتغلب الأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة وصلت إلى وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ويقام نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة في صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وبذلك يكون الأهلي فاز في مباراتي المرتبط على الاتحاد ليصبح رصيده 4 نقاط، وفاز الاتحاد على الأهلي في مباراة الفريق الأول ويصبح رصيده نقطتين.

ويحتاج الأهلي للفوز على الاتحاد لحسم لقب الدوري المرتبط لصالحه، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الأهلي لمعادلة النهائي والذهاب لمباراة فاصلة لفريق الكبار.

الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري الدوري المرتبط
