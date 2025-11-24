فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات انتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2025.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه عن إيقاف الزمالك في هذه القضية لمدة 3 فترات قيد.

يأتي ذلك مع موجود 4 قضايا سابقة على الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض.

بواقع 3 قرارات بتاريخ 3 نوفمبر، وقرار بتاريخ 6 نوفمبر الجاري.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.

وكان الزمالك فاز على زيسكو الزامبي في افتتاح مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة من مجموعات الكونفدرالية ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

