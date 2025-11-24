مؤتمر كوكوريا: المباراة ضد برشلونة ليست أمام لامين يامال فقط

يرى مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أن مباراة فريقه ضد برشلونة ليست فقط أمام لامين يامال نجم الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أطلب من إستيفاو أن يرتدي واقيات الساق في التدريب، اللاعبون من هذا النوع دائمًا صعبون، لديهم موهبة وجودة خاصة".

وأضاف "مباراة تشيلسي ضد برشلونة ليست لامين يامال ضد كوكوريا، إنها مباراة كبيرة وزملائي سيساعدونني، نريد الفوز ونعلم أنها معركة قوية، لكن سنقدم أفضل ما لدينا".

وواصل "إستيفاو ويامال لاعبان مميزان للغاية، دائمًا يطلبان الكرة ويحاولان اللعب في مواقف واحد ضد واحد، كلاهما يمكنه حسم المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "الفرق الوحيد الآن أن لامين يلعب في أوروبا منذ موسمين أو ثلاثة، بينما إستيفاو وصل هذا الموسم، لكن إذا استمر بهذا المستوى وتطور في كل الجوانب، فيمكنه الوصول لمستوى لامين يامال".

ويلعب كوكوريا رفقة لامين يامال في منتخب إسبانيا، قبل أن يواجه الثنائي بعضه.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.