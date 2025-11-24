كأس العالم للناشئين – النمسا تفوز على إيطاليا وتصل للنهائي لأول مرة
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 18:37
كتب : FilGoal
فاز منتخب النمسا على منافسه إيطاليا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.
وسجل يوهانس موسير ثنائية النمسا.
وللمرة الأولى في تاريخ منتخب النمسا أن يصل لدور نصف النهائي لكأس العالم تحت 17 عاما وبالتالي لأول مرة تتأهل لدور النهائي.
وافتتح موسير النتيجة في الدقيقة 57 من صناعة ياكوب فيرنر.
ثم قتل موسير النيراتزوري بهدف نهاية الأمل في التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وتعرض بينيت بورازيو وصامويلي إيناسيو ثنائي إيطاليا للطرد في الدقيقتي الثانية والثامنة بالترتيب من الوقت بدل الضائع.
وينتظر منتخب النمسا الفائز من البرازيل والبرتغال لملاقاته في النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم الخميس المقبل.
وتستضيف قطر البطولة وحتى 2029.