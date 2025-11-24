كأس العرب – 6 ملاعب تستضيف البطولة أحدهم يتكون من حاويات بحرية

بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس العرب 2025 الذي يقام للنسخة الثانية على التوالي في قطر.

6 ملاعب سيقام عليهم كأس العرب 2025، وجميعها أقيمت عليه مباريات كأس العالم 2022.

العامل المشترك في الملاعب الستة هو وجود تقنيات للتبريد بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر.

وفي هذا التقرير يقدم لكم FIlGoal.com كل ما قد تودون معرفته عن تفاصيل ملاعب كأس العرب 2025.

استاد لوسيل

أحد أكبر ملاعب كأس العالم 2022 ويعد أحد أفضل الملاعب في الشرق الأوسط.

الملعب تم الانتهاء من بنائه في 2020 في مدينة الدوحة ويتسع لـ 80 ألف مفترج.

ويتميز الملعب بسقف على شكل وعاء مظل قابل للسحب لإمكانية فتحه وإغلاقه بالكامل.

استاد لوسيل سيشهد استضافة المباراة النهائية لكأس العرب، كما استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وذلك بعدما استضاف 9 مباريات أخرى في المونديال، أبرزها السعودية والأرجنتين، والكاميرون والبرازيل، والأرجنتين وهولندا.

استاد البيت

استاد البيت أُنشئ خصيصا من أجل استضافة كأس العالم 2022 ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

تم الانتهاء من بنائه في 2021 في مدينة الخور وظهر للمرة الاولى خلال منافسات كأس العرب 2021.

اسم الملعب مستوحى من بيت الشعر ويتميز ببنائه على شكل خيمة ليحاكي جزء من تاريخ دولة قطر وسكانها القدامى الذين سكنوا الخيام قبل تطور الدولة.

عقب نهاية كأس العالم 2022 تم تفكيك الجزء العلوي من الملعب وتقليل عدد المقاعد إلى 32 ألف متفرج فقط.

مباراة افتتاح كأس العرب 2025 ستقام على ملعب البيت.

وذلك بعدما استضاف 9 مباريات في المونديال، أبرزها إسبانيا وألمانيا، وإنجلترا وفرنسا في ربع النهائي، وفرنسا والمغرب في نصف النهائي.

استاد أحمد بن علي

الملعب يقع في مدينة الريان وهو الملعب الخاص للنادي، تم بنائه في عام 2003.

في السابق كان الملعب يتسع إلى 25 ألف متفرج ولكن في 2014 تمك توسيعه ليتسع إلى 40 ألف متفرج استعدادا لكأس العالم وتم تقليص العدد عقب المونديال إلى 20 ألف متفرج.

الملعب أقيمت عليه 7 مباريات في كأس العالم 2002، كلها في مرحلة المجموعات باستثناء مباراة واحدة في دور الـ16 كانت بين الأرجنتين وأستراليا.

استاد خليفة الدولي

أحد أقدم ملاعب قطر تم بنائه عام 1976 وتم تجديده بالكامل عام 2005.

يقع في مدينة الدوحة ويعد أحد الاستادات متعددة الأغراض.

الملعب كان يتسع لـ 28 ألف متفرج وتم إعادة افتتاحه في 2017 مع توسيعه لـ 40 ألف متفرج.

الملعب استضاف 8 مباريات في المونديال الأخير، كلها في مرحلة المجموعات باستثناء مباراة واحدة في دور الـ16 كانت بين هولندا وأمريكا، ومباراة المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب.

استاد المدينة التعليمية

تم إنشاء الملعب في المدينة التعليمية في الريان بشكل مخصوص لاستضافة كأس العالم 2022.

الملعب مبني على شكل ماسة مسننة ويتسع لـ 40 ألف متفرج.

وتم تقليصه إلى 25 ألف متفرج عقب نهاية كأس العالم 2022 وتم تخصيصه لاستخدام الجامعات في المدينة.

استاد المدينة الجامعية استضاف 8 مباريات في المونديال، أبرزها تونس وفرنسا، والمغرب وإسبانيا، كرواتيا ضد البرازيل.

استاد 974

أحد أغرب الملاعب التي تم إنشاؤها خصيصا لاستضافة كأس العالم 2022.

الملعب تم افتتاحه في نوفمبر 2021 في مدينة الدوحة.

يتكون الملعب والمعروف أيضا باسم رأس أبو عبود من 974 حاوية بحرية تم تركيبهم لبنائه.

ويتسع الملعب لـ 40 ألف متفرج.

واستضاف استاد 974 ست مباريات في دور المجموعات بكأس العالم أبرزها لقاء البرتغال ضد غانا، بالإضافة لمباراة واحدة في دور الـ 16 وكانت بين البرازيل وكوريا الجنوبية.