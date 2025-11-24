مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أنه اختار أن يكون مدربا بسبب فريق برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "اقترب كول بالمر من العودة للمشاركة بعد تعافيه من إصابة كسر إصبع القدم، إذ بدأ اللاعب في لمس الكرة ويشعر بحالة جيدة، لكنه لن يلعب ضد برشلونة وأرسنال".

وأضاف "مباريات مثل برشلونة وأرسنال مهمة لأسباب مختلفة، لكن علينا التركيز على كل مباراة على حدة".

وأكمل "إستيفاو ويليان يلعب بالفعل على مستوى عالٍ ويمثل منتخب البرازيل رغم صغر سنه، بإمكانه التطور كثيرًا، ونحن سعداء جدًا بما يقدمه".

وشدد "مشاهدة لاعبين مثل إستيفاو ولامين يامال وبيدري، هذا هو جمال اللعبة، ونحن سعداء لأن إستيفاو معنا، وسيكون له مستقبل كبير".

وأوضح "إستيفاو بإمكانه أن يكون مؤثرا مع تشيلسي مثل يامال مع برشلونة، سيكون لاعبا مهما بلا شك، المهم أن يستمتع بكرة القدم ويعمل كل يوم دون التفكير في المقارنات مع أحد".

وتابع "إيقاف ليفاندوفسكي؟ علينا الدفاع كفريق واحد واتباع نهج أكثر عدوانية في الضغط".

وأنهى حديثه قائلا: "اخترت أن أصبح مدربًا بسبب فريق بيب جوارديولا في برشلونة، أي فريق يمكنه اختيار طريقته، وأنا اخترت الطريقة التي أحب أن يلعب بها فريقي".

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.

