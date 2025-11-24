نادي جي يعلن اسم خليفة إبراهيم صلاح في تدريب الفريق

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

فريق جي

أعلن نادي "جي" أحد أندية القسم الثاني يوم الاثنين تعيين ياسر علي كمدير فني للفريق.

وذلك بعد رحيل إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق عن تدريبه.

ويتولى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق رئاسة نادي "جي".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة

May be an image of soccer, football and text

ياسر علي كان مدربا لفرق الناشئين في طلائع الجيش قبل أن يعمل في الجهاز الفني للفريق الأول.

كما ساعد عبد الحميد بسيوني في تدريب غزل المحلة وسموحة وطلائع الجيش من قبل.

وحقق ياسر علي لقب السوبر المصري مع الجيش على حساب الأهلي في 2021.

No photo description available.

خليفة إبراهيم صلاح

قرار إدارة نادي "جي" بإقالة إبراهيم صلاح جاء بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد القناطر الخيرية ضمن منافسات القسم الثاني ب.

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

يذكر أن لاعب الزمالك السابق قاد نادي "جي" للتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر وسيواجه نادي زد.

إبراهيم صلاح سبق له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.

جي ياسر علي إبراهيم صلاح شيكابالا
نرشح لكم
خبر في الجول - الكشف عن سبب إيقاف قيد الزمالك فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات انتقالات الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي كأس الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز.. والمصري أمام زيسكو الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد خبر في الجول – تأجيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
خبر في الجول – تدرب محمد مسعد وإسلام سمير مع منتخب مصر الثاني 24 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للناشئين – البرتغال تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتواجه النمسا في النهائي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن سبب إيقاف قيد الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد.. لعب المباراة بدون جماهير ساعة | كرة سلة
كرة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار ساعة | كرة سلة
فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات انتقالات 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كوكوريا: المباراة ضد برشلونة ليست أمام لامين يامال فقط 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر الزبيري: أتمنى الانضمام لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517798/نادي-جي-يعلن-اسم-خليفة-إبراهيم-صلاح-في-تدريب-الفريق