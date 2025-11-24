نادي جي يعلن اسم خليفة إبراهيم صلاح في تدريب الفريق

أعلن نادي "جي" أحد أندية القسم الثاني يوم الاثنين تعيين ياسر علي كمدير فني للفريق.

وذلك بعد رحيل إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق عن تدريبه.

ويتولى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق رئاسة نادي "جي".

ياسر علي كان مدربا لفرق الناشئين في طلائع الجيش قبل أن يعمل في الجهاز الفني للفريق الأول.

كما ساعد عبد الحميد بسيوني في تدريب غزل المحلة وسموحة وطلائع الجيش من قبل.

وحقق ياسر علي لقب السوبر المصري مع الجيش على حساب الأهلي في 2021.

خليفة إبراهيم صلاح

قرار إدارة نادي "جي" بإقالة إبراهيم صلاح جاء بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد القناطر الخيرية ضمن منافسات القسم الثاني ب.

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

يذكر أن لاعب الزمالك السابق قاد نادي "جي" للتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر وسيواجه نادي زد.

إبراهيم صلاح سبق له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.