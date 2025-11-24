ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب ألونسو

أبلغ فينيسيوس جونيور ريال مدريد بأنه لا يريد تجديد عقده في ظل توتر علاقته مع المدرب تشابي ألونسو.

وكشفت ذا أثلتيك عن الرسالة التي أبلغها فينيسيوس جونيور في جلسته مع فلورينتينو بيريز ئيس رئيس مدريد.

ويستمر عقد فينيسيوس جونيور حتى نهاية يونيو 2027.

وبدأت محادثات التمديد في يناير، لكنها تعثرت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق في ظل توتر علاقته مع ألونسو.

ذا أثلتيك سردت تفاصيل اجتماع فينيسيوس مع بيريز والذي جاء بعد فوز ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 2-1، والتي شهدت السلوك الغاضب من اللاعب البرازيلي بعد استبداله في الدقيقة 72، ليقدم اعتذرا عما بدر منه.

ووفقا لـ ذا أثلتيك، فإن ريال مدريد قلق بشأن استياء مجموعة من لاعبي الفريق وأبرزهم فينيسيوس من المدرب ألونسو.

ونوقش في هذا الاجتماع مستقبل فينيسيوس، والذي أوضح خلاله أنه يرى أن تمديد عقده ليس الخيار الأمثل في ظل علاقته المتوترة مع ألونسو.

وجلس فينيسيوس 4 مرات كبديل مع ريال مدريد آخرها مباراة إلتشي التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتحدث ألونسو عن علاقته بفينيسيوس جونيور عدة مرات في المؤتمرات الصحفية هذا الموسم، وحرص على التأكيد على عدم وجود أي خلاف شخصي بينهما، وأن التناوب في التشكيل أمر بالغ الأهمية للفريق في الأسابيع الأخيرة.

ووقّع فينيسيوس جونيور عقدًا جديدًا مع ريال مدريد في عام 2022، أُعلنت تفاصيله بعد عام.

ويتقاضى المهاجم البرازيلي حوالي 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار) سنويًا بعد خصم الضرائب، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

وفي عام ٢٠٢٤، حرص وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على استكشاف إمكانية انضمام فينيسيوس إلى أحد أندية الدوري السعودي، ولكن لم تكتمل المفاوضات.

ولم يقبل فينيسيوس العرض المقدم من ريال مدريد لتمديد تعاقده، حيث عرض الملكي زيادة راتبه ليصل إلى 20 مليون يورو صافي سنويا.

فيما طلب فينيسيوس رفع عقده إلى 30 مليون يورو سنويا يشمل الراتب الأساسي، والمكافآت، ومكافأة الأداء والتجديد.

ذا أثلتيك، أوضحت أن شخصيات بارزة في ريال مدريد تفهمت مخاوف فينيسيوس من ألا يلقى نفس الأهمية التي حظي بها تحت قيادة أنشيلوتي، وذلك سعوا لإظهار المودة وعدم فرض أي غرامات على فينيسيوس بعد غضبه أمام برشلونة.

وتعادل ريال مدريد أمام إلتشي بهدفين لكل فريق.

ومازال الملكي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه برشلونة.