سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد"

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

أليكس توث - المجر

كشفت سكاي سبورتس، عن اهتمام نادي يوفنتوس بضم أليكس توث لاعب فرينكفاروزي المجري.

أليكس توث

النادي : فرينكفاروزي

يوفنتوس

وأشارت سكاي إلى أن توث الملقب بـ "سوبوسلاي الجديد" سيكون جديرا بالمتابعة خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، حتى 2027 مع ناديه المجري.

أخبار متعلقة:
أفسد فرحة قدوته.. هدف سوبوسلاي القاتل يؤجل تأهل البرتغال لـ كأس العالم خسر سوبوسلاي من "بطل الطفولة".. البرتغال تتصدر المجموعة بفوز مثير على المجر المقاولون العرب يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة في المجر

وأضافت سكاي "بجانب يوفنتوس، هناك عدة أندية ألمانية مهتمة به".

وقدرت سكاي سبورتس قيمة الصفقة المنتظرة بحوالي 15 مليون يورو شاملة جميع الشروط.

ولعب توث 9 مباريات دولية مع المنتخب المجري الأول، وكذلك كان عنصرا رئيسيا في منتخبات الشباب والناشئين.

وشارك توث في 19 مباراة مع فريقه هذا الموسم في كافة البطولات وسجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويعد أليكس توث أحد ناشئي نادي فرينكفاروزي المجري، ولم يخض أي تجربة أخرى.

أليكس توث المجر سوبوسلاي الجديد
نرشح لكم
مؤتمر فليك: تشيلسي من أفضل الفرق في العالم.. وحدث خطأ أثناء علاج رافينيا أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في صالة الألعاب.. وموقفه من مواجهة تشيلسي "برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه".. أثلتيك تكشف كواليس تقليص دور المعد البدني كأس العالم للناشئين – البرتغال تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتواجه النمسا في النهائي مؤتمر كوكوريا: المباراة ضد برشلونة ليست أمام لامين يامال فقط كأس العالم للناشئين – النمسا تفوز على إيطاليا وتصل للنهائي لأول مرة مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق
أخر الأخبار
وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره 40 دقيقة | الدوري المصري
العوضي: فاز الأهلي وشكرا.. ولاعب الاتحاد صغير ولكن 41 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر فليك: تشيلسي من أفضل الفرق في العالم.. وحدث خطأ أثناء علاج رافينيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في صالة الألعاب.. وموقفه من مواجهة تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
محمد سلامة: الاتحاد سيتظلم على قرارات اتحاد السلة بشأن نهائي المرتبط ساعة | كرة سلة
الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ ساعة | كرة سلة
رئيس اتحاد السلة: اللوائح في صف الأهلي بعد انسحاب الاتحاد من نهائي المرتبط ساعة | كرة سلة
كرة سلة – بعد رحيل الاتحاد السكندري.. الأهلي بطلا للدوري المرتبط ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517796/سكاي-يوفنتوس-وأندية-ألمانية-تتنافس-لضم-سوبوسلاي-الجديد