سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد"
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 16:44
كتب : FilGoal
كشفت سكاي سبورتس، عن اهتمام نادي يوفنتوس بضم أليكس توث لاعب فرينكفاروزي المجري.
وأشارت سكاي إلى أن توث الملقب بـ "سوبوسلاي الجديد" سيكون جديرا بالمتابعة خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.
ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، حتى 2027 مع ناديه المجري.
وأضافت سكاي "بجانب يوفنتوس، هناك عدة أندية ألمانية مهتمة به".
وقدرت سكاي سبورتس قيمة الصفقة المنتظرة بحوالي 15 مليون يورو شاملة جميع الشروط.
ولعب توث 9 مباريات دولية مع المنتخب المجري الأول، وكذلك كان عنصرا رئيسيا في منتخبات الشباب والناشئين.
وشارك توث في 19 مباراة مع فريقه هذا الموسم في كافة البطولات وسجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.
ويعد أليكس توث أحد ناشئي نادي فرينكفاروزي المجري، ولم يخض أي تجربة أخرى.
