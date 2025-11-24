الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط

أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي حجز مصطفى العش مدافع الفريق في المستشفى لمدة 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعد تعرض العش لارتجاج بسيط في مران اليوم الإثنين وفقا لبيان الأهلي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن اللاعب مصطفى العش قد تعرض لارتجاج بسيط خلال مران اليوم الإثنين على ملعب التتش".

"تم التدخل الفوري وتقديم الإسعافات الأولية وتقرر حجز اللاعب لمدة 24 ساعة بأحد المستشفيات ليكون تحت الملاحظة الطبية".

"ويجري العش مزيد من الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق".

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي مجموعته بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي تغلب على الجيش الملكي بهدف دون مقابل.