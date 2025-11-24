إنزاجي يتحدث عن اعتراض داروين نونيز لحظة تبديله أمام الفتح

وصف الايطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال ردة فعل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز بعد استبداله في مواجهة الفتح السبت الماضي بالطبيعية.

ويستعد الهلال لملاقاة الشرطة العراقي الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "اعتراض داروين نونيز لحظة تبديله أمام الفتح؟ ما فعله كان طبيعيا، أنا مررت بمثل هذه الظروف، حينما كنت لاعبا كنت أشعر بالضيق حين يتم استبدالي".

وأضاف "أي لاعب يحاول البقاء في الملعب حتى نهاية المباراة،مثل هذه الحوادث سبق وأن حدثت معي في إيطاليا كلاعب وكمدرب، لكننا نحل هذه المسائل مع اللاعب بسرعة، ونسعى لوضع الهلال في المقدمة في كل القرارات".

وتابع "علينا تفادي البداية البطيئة كما حدث في المواجهة الماضية، تحدث مع اللاعبين وحللت ذلك، لا بد أن تكون البدايات بشكل أفضل".

وأردف "بدأنا مباريات كثيرة بتركيز عالٍ، نستغل اجتماعاتنا التكتيكية بصورة كبيرة، ونحاول أن نتفادى أخطاء البدايات كما حدث في المباراتين الماضيتين".

وواصل "نعلم جيدًا أن مباراة الشرطة مهمة، وتكمن أهميتها، كوننا نتصدر المجموعة، ونسعى للاستمرار على رأسها، إضافة إلى أن المباراة ستلعب على أرضنا، وهذا يعطيها أهمية أكبر".

وأكمل "ندرك أن الشرطة لديه نقطة واحدة، لكن في بعض مبارياته كان يستحق أكثر من نقطة، سنستعد بأفضل شكل، ونعرف أننا خضنا مباراة قبل يومين في الدوري، ومع كل هذا، نسعى للأداء الجيد وحصد النقاط الثلاث".

ويحتل الهلال صدارة مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.

