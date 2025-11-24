عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي

استعاد برشلونة جناحه الإنجليزي ماركوس راشفورد قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على تشيلسي يوم الثلاثاء في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة قائمته من أجل اللقاء والتي شهدت تواجد راشفورد بعدما غاب عن لقاء أتليتك بلباو في الدوري الإسباني يوم السبت لأسباب شخصية.

وشارك راشفورد في تدريبات الأحد بشكل طبيعي ليؤكد جاهزيته لخوض اللقاء.

وأسهم اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في 15 هدفًا هذا الموسم، بينها تمريرتان حاسمتان أمام سيلتا فيجو قبل التوقف الدولي.

ورغم جاهزية رافينيا المتوقعة للعودة هذا الأسبوع، يبقى راشفورد عنصرًا مهمًا في خط هجوم برشلونة، بالنظر إلى مستواه المرتفع وتأثيره الهجومي مؤخرًا.

ويغيب بيدري عن اللقاء لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا

خط الوسط: فيرمين – مارك كاسادو - داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا - ماركوس راشفورد – روني بردجي