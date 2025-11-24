استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد اتحاد جدة

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر مواطنه كريستيانو رونالدو من الرحلة المغادرة إلى دُوشنبه، العاصمة الطاجيكية، استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه.

ويحل النصر ضيفا على استقلال دوشنبه ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 الأربعاء المقبل.

ويفضل جيسوس استبعاد رونالدو من مباريات البطولة من أجل الراحة، كما حدث في المباريات الـ4 السابقة.

وذكرت جريدة الرياضية أن الاستبعاد شمل أيضًا الفرنسي كينجسلي كومان والحارس نواف العقيدي، بهدف استكمال الأول مراحل برنامجه التأهيلي، وإراحة الأخير بعد المجهود الذي بذله في مواجهة الخليج يوم الأحد.

وأضاف التقرير أن قائمة النصر المغادرة إلى طاجيكستان، شملت البرازيلي بينتو، حارس المرمى، الذي غاب عن المشاركة ضد الخليج، وبات الخيار الأول لتشكيلة جيسوس في البطولة القارية.

إذ لعب 3 مباريات أمام الفريق ذاته في المواجهة الأولى، وضد الزوراء العراقي وجوا الهندي ذهابًا، بينما حضر العقيدي أمام جوا إيابًا.

وأوضح التقرير أن السبب المباشر الذي أدى إلى إبعاد عبد الرحمن غريب عن مواجهة الخليج الماضية، تعرضه لآلام بسيطة في مفصل القدم، اضطر على إثرها جيسوس لإراحته، خشية تفاقم الإصابة، وبعد الاطمئنان على حالته الصحية تم استدعاؤه لمرافقة بقية زملائه في رحلة دوشنبه.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة، برصيد 12 نقطة، ضمن من خلالها التأهل إلى دورالـ16، مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

كريستيانو رونالدو النصر
