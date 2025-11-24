مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب أهمية تحقيق الفوز على منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا باير ليفركوزن.

ويحل ليفركوزن ضيفا على سيتي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "100 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟ أنا أتقدم في السن، لذلك أمر بهذه المحطات المهمة، كل أسبوع يمثل إنجازًا جديدًا".

أخبار متعلقة:
روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط حكيمي يوضح موقفه من اللحاق بكأس أمم إفريقيا جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات

وأضاف "هذا يعني أننا شاركنا في كل المواسم، إنها بطولة ضخمة، يعشقها اللاعبون والمدربون لأنك تلعب أمام أفضل الفرق في أوروبا".

وأكمل "لقد نسينا الهزيمة من نيوكاسل يونايتد على الفور، فمباراة باير ليفركوزن بالغة الأهمية".

وتابع "نحن في منتصف دور المجموعات، قدمنا ​​4 مباريات رائعة، والآن نبدأ آخر 4 مباريات، 2 على أرضنا و2 خارجها".

وشدد "نريد الحصول على نقاط المباراة من أجل إنهاء مرحلة الدوري ضمن الـ8 الأوائل كما نريد".

وواصل المدرب الإسباني "الفوز على ليفركوزن وتحقيق نقطة إضافية سيضمن لنا التأهل للدور التالي".

واستمر "انفعالي على المصور بعد مباراة نيوكاسل؟ أعتذر، أشعر بالحرج والخجل مما رأيته. اعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة. حتى بعد 1000 مباراة، لستُ شخصا مثاليا. أرتكب أخطاءً فادحة".

وأتم جوارديولا "موعد عودة رودري؟ لن يعود قريبا، لكنه لن يغيب لفترة طويلة، عندما يعود سننتظر قليلا للتأكد من أنه بخير".

مانشستر سيتي باير ليفركوزن بيب جوارديولا
نرشح لكم
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب فليك: طرد أراوخو غير كل شيء.. وفرص برشلونة في التأهل أصبحت معقدة تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا 15 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا 26 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي لـ كأس إفريقيا 31 دقيقة | منتخب مصر
الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب - عمان (0)-(0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي 56 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة ساعة | كأس العرب
بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517790/مؤتمر-جوارديولا-هذا-سبب-أهمية-مواجهة-ليفركوزن-وأعتذر-على-واقعة-المصور