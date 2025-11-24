مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب أهمية تحقيق الفوز على منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا باير ليفركوزن.

ويحل ليفركوزن ضيفا على سيتي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "100 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟ أنا أتقدم في السن، لذلك أمر بهذه المحطات المهمة، كل أسبوع يمثل إنجازًا جديدًا".

وأضاف "هذا يعني أننا شاركنا في كل المواسم، إنها بطولة ضخمة، يعشقها اللاعبون والمدربون لأنك تلعب أمام أفضل الفرق في أوروبا".

وأكمل "لقد نسينا الهزيمة من نيوكاسل يونايتد على الفور، فمباراة باير ليفركوزن بالغة الأهمية".

وتابع "نحن في منتصف دور المجموعات، قدمنا ​​4 مباريات رائعة، والآن نبدأ آخر 4 مباريات، 2 على أرضنا و2 خارجها".

وشدد "نريد الحصول على نقاط المباراة من أجل إنهاء مرحلة الدوري ضمن الـ8 الأوائل كما نريد".

وواصل المدرب الإسباني "الفوز على ليفركوزن وتحقيق نقطة إضافية سيضمن لنا التأهل للدور التالي".

واستمر "انفعالي على المصور بعد مباراة نيوكاسل؟ أعتذر، أشعر بالحرج والخجل مما رأيته. اعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة. حتى بعد 1000 مباراة، لستُ شخصا مثاليا. أرتكب أخطاءً فادحة".

وأتم جوارديولا "موعد عودة رودري؟ لن يعود قريبا، لكنه لن يغيب لفترة طويلة، عندما يعود سننتظر قليلا للتأكد من أنه بخير".