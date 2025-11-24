الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية

أعلن النادي الأهلي إطلاق فرع جديد لأكاديمية كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وكشف الأهلي عن تفاصيل إطلاق الأكاديمية في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية "أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجواد الذهيبة للمقاولات العامة، لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية."

وأوضح الأهلي هدفه بإنشاء الأكاديمية في السعودية "جاء ذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط".

وأكمل بيان الأهلي "يهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقا لأعلي المعايير الدولية."

وأتم "هذا بالإضافة إلى نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة، من أجل بناء منظومة تطوير تُرسخ مكانة وشعبية الأهلي".

وقام الأهلي بإنشاء عدد من الأكاديميات خارج مصر خلال الأشهر الأخيرة.

وقام الأهلي بافتتاح فروع للأكاديمية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي بالتزامن مع مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.