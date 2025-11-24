بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي

بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة.. يبدأ فريق الجيش الملكي يوم الاثنين استعداداته لمواجهته الهامة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويبدأ الفريق المغربي تدريباته لمواجهة الأهلي مساء يوم الاثنين، في المركز الرياضي بالمعمورك بعد عودتهم إلى المغرب يوم الأحد.

وانهزم فريق الجيش الملكي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون مقابل.

ويواصل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز على شبيبة القبائل الجزائري.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف في افتتاح دور المجموعات للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم 28 نوفمبر الجاري والموافق الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

