الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

رضا عبد العال

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة قرارات بناء على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس.

وشهدت القرارات إيقاف رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي عن الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهرين.

ويأتي ذلك نتيجة مخالفة الضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

أخبار متعلقة:
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي الأعلى للإعلام يؤكد تلقي شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل يوم لقاء مصر وغينيا بيساو.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للإعلام كالآتي:

- أداء قناة «TEN» الفضائية، مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه بسبب ما تضمنته عدد من حلقات برنامج «البريمو»، الذي يقدمه إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

- توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «نجم الجماهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون.

- إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور كل من رضا عبدالعال، وأبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

- مخاطبة نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، لإعمال شئونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.

الأعلى للإعلام رضا عبد العال
نرشح لكم
الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية الشناوي وعبد القادر وشكري.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل مواجهة الجيش الملكي الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى دوري أبطال إفريقيا - "تفوق مصري".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد خبر في الجول – تأجيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
أخر الأخبار
استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2 7 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية 27 دقيقة | الدوري المصري
كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة 51 دقيقة | كرة سلة
الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين ساعة | الكرة المصرية
3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517785/الأعلى-للإعلام-يعلن-منع-ظهور-رضا-عبد-العال-وأبو-المعاطي-زكي-لمدة-شهرين