الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة قرارات بناء على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس.

وشهدت القرارات إيقاف رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي عن الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهرين.

ويأتي ذلك نتيجة مخالفة الضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للإعلام كالآتي:

- أداء قناة «TEN» الفضائية، مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه بسبب ما تضمنته عدد من حلقات برنامج «البريمو»، الذي يقدمه إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

- توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «نجم الجماهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون.

- إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور كل من رضا عبدالعال، وأبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

- مخاطبة نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، لإعمال شئونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.