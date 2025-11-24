كرة سلة - نيجيري وإيفواري.. اكتمال عقد المتأهلين لبطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة والتي يستضيف نسختها فريق الأهلي.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

واختتمت التصفيات المقامة في مدينة أبيدجان الإيفوارية بتأهل كل من فيرست بنك النيجيري الذي توج بلقب التصفيات، وفريق FBA الإيفواري صاحب الوصافة.

ويعود فيرست بنك للمشاركة في نهائيات إفريقيا للمرة الأولى منذ ست سنوات، بينما يشارك فريق FBA للمرة الثانية في تاريخه.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

وبذلك أصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: (الأهلي المصري - فيروفيارو الموزمبيقي - سبورتنج لواندا الأنجولي - داكار السنغالي - الجيش الرواندي - ماكومينو "الكونغو الديمقراطية" - فاب الكاميروني - ريج الرواندي - CNSS "الكونغو الديمقراطية" - هيئة المواني الكيني - فيرست بنك "نيجيريا" - FBA "كوت ديفوار")

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

