تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

يرى تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد على ضرورة العمل المستمر على تحسن وتطور الأداء.

ويأتي ذلك بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل أمام إلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني بهدفين لكل منهما.

وقال تشابي ألونسو: "النتيجة هي ما تحكم، نحن واعون بذلك وننتقد أنفسنا. الروح جيدة رغم كل شيء، ويجب أن نرد أمام الصعوبات. هذا هو ريال مدريد، نعيش مع الانتقادات ونريد التحسن".

وعن تراجع النتائج، أوضح "هذه هي كرة القدم، بعد فترة جيدة جاءت نتائج لا نريدها. نعرف ما نبحث عنه وعلينا الاستمرار للأمام. لسنا سعداء لأننا نريد الفوز دائما".

وأضاف ألونسو "الفريق لم يسقط، ما زلنا ننافس. سياق كل مباراة يختلف، لكن علينا تحسين الاستمرارية خاصة بعد التعادل".

وعن مشاركة فران جارسيا في مركز مختلف، شدد "هذا المركز ليس غريبًا عليه، لعب فيه كثيرًا من قبل. أردنا القيام بشيء مختلف، لكن بعد التعادل 1-1 استقبلنا هدفًا وكان علينا استغلال لحظتنا بشكل أفضل".

وبسؤاله عن فينيسيوس أجاب "تحدثنا مسبقا وهو يفهم دوره جيدا. ليس قلقا بشأن مشاركته، واليوم لسنا سعداء لكن الجميع لديه الرغبة في العودة للطريق الصحيح".

واختتم تشابي ألونسو تصريحاته عقب اللقاء "بعد كل مباراة أحلل ما حدث لاستخلاص الدروس. ما افتقدناه اليوم هو الاستمرارية بعد التعادل، لكن الفريق لم يستسلم ولم يتوقف عن القتال".

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه إلتشي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الذي اكتسح أتلتيك بلباو 4-0 في نفس الجولة يوم السبت.

الخسارة كانت ستمنح برشلونة الصدارة بفارق الأهداف، وهو أداة الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط لحين اكتمال المواجهتين المباشرتين.

أما إلتشي فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد تشابي ألونسو
