كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات

تنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته في قطر.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بواقع 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق.

المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، وأحد منتخبي الكويت أو موريتانيا.

وتقام 7 مباريات في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب، والتي ستحدد بقية المنتخبات المتأهلة للمشاركة في نهائيات البطولة.

منتخبنا الكويت وموريتانيا يلتقيان الثالثة عصر الإثنين على ملعب جاسم بن حمد.

ويقام يوم الإثنين مباراتين آخرتين بين سوريا وجنوب السودان الساعة السادسة مساءً، وفلسطين أمام ليبيا في نفس التوقيت.

وتستكمل مباريات الدور التمهيدي يوم الأربعاء بـ 4 مواجهات لبنان أمام السودان، واليمن أمام جزر القمر، وعمان أمام الصومال، والبحرين أمام جيبوتي.

ويتأهل من الدور التمهيدي 7 فرق لتنضم إلى الفرق التسعة التي تأهلت مباشرة إلى مرحلة المجموعات.

وأتت قرعة كأس العرب كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا أو جنوب السودان - فلسطين أو ليبيا

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان أو الصومال - اليمن أو جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت أو موريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين أو جيبوتي - لبنان أو السودان