كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات

أكد حامد حمدان لاعب المنتخب الفلسطيني على عزم فريقه على عبور عقبة ليبيا والتأهل لنهائيات كأس العرب.

ويلتقي منتخب فلسطين بمنتخب ليبيا يوم الثلاثاء في الدور المؤهل لنهائيات البطولة التي تبدأ في قطر مطلع الشهر المقبل.

وقال لاعب بتروجت في مؤتمر صحفي: "عازمون على تحقيق الانتصار أمام ليبيا والعبور إلى مرحلة المجموعات".

وأضاف "متواجدون في قطر من أجل تمثيل بلدنا العظيم، ونتمنى أن نكون على قدر ثقة شعبنا ونحقق المطلوب منا في هذه البطولة".

فيما قال إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني: "نتطلع لتقديم أفضل مستوى والتأهل للنهائيات يعني لنا الكثير".

يوم الثلاثاء، سيلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الكويتي يوم 25 نوفمبر على أن يتأهل الفائز للمشاركة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

[image:2]

فيما يلعب منتخب سوريا ضد جنوب السودان في اليوم نفسه، ويلعب منتخب فلسطين أمام ليبيا، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

أما يوم الأربعاء، سيلعب منتخب عمان ضد نظيره الصومالي، وجزر القمر أمام اليمن، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبي المغرب والسعودية.

بينما يلعب منتخب البحرين ضد جيبوتي، يلتقي منتخب السودان مع نظيره اللبناني، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخب الجزائر والعراق.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.