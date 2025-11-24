موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد مدافعه حتى 2030

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أولمبياكوس

اقترب برشلونة من تجديد عقد لاعبه إريك جارسيا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة أتم كافة اتفاقاته مع جارسيا لتوقيع عقده الجديد الممتد حتى 2030.

وتبلغ قيمة إريك جارسيا 25 مليون يورو، وهي القيمة الأعلى في مسيرته.

وأصبح إريك جارسيا أساسيا في تشكيل هانز فليك هذا الموسم، بعدما لعب 17 مباراة هذا الموسم.

واستخدم فليك لاعبه في مراكز الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط.

وقدم جارسيا تمريرة لفرمين لوبيز نجح من خلالها تسجيل الهدف الثالث في شباك بلباو.

ونجح برشلونة في الفوز على حساب أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية لكامب نو بعد التجديد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وتوج إريك جارسيا مع منتخب إسبانيا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد.

