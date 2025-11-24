كأس الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز.. والمصري أمام زيسكو

يواصل الزمالك والمصري مشوارهما في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، وذلك بعدما فازا على زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الزمالك على زيسكو بهدف في افتتاح دور المجموعات للبطولة، كما انتصر المصري بهدفين لهدف.

وسجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري.

فيما سجل بونير موجيشا ومحمد هاشم ثنائية المصري، بينما أحرز ديلون سولومونز هدف كايزر تشيفز الوحيد.

ويخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما يخرج المصري لملاقاة زيسكو.

ويتصدر الفريقان المجموعة برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز يوم السبت 29 نوفمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة المصري وزيسكو

ويلعب المصري ضد زيسكو يوم 28 نوفمبر الجاري والموافق الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.