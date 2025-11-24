رغم الخسارة برباعية.. مدرب الخليج: قرارات التحكيم أثرت على النتيجة

انتقد جورجيوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج السعودي، القرارات التحكيمية بعد خسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي "أحيانًا لا تعتمد الكرة على الفريقين فقط، القرارات تصنع الفارق، وقرارات الحكم أثرت على المباراة".

وأضاف "النصر كان يجب أن يلعب منقوصًا، لأن تدخّل بروزوفيتش يستحق البطاقة الحمراء، ولا أعرف لماذا لم يحتسبها الحكم، كان قرارا سيئا".

وتابع "الهدف الثاني لهم شهد وقوع خطأ ضد مراد هوساوي، وفي لعبة البطاقة الحمراء لديميتروس كوربيليس، كان هناك خطأ ضد سعيد آل حمسل".

وشدد دونيس "الحكام جزء من اللعبة، وليس من الممكن لفريقنا أن يغير قرارات الحكم. علينا التركيز، ولدينا مباراة مقبلة مهمة نستهدف من خلالها الوصول إلى الدور المقبل من الكأس".

وواصل "صنعنا 4 فرص محققة من خلال استغلال خطهم الخلفي العالي، لكن من غير الممكن أن تسنح لنا كل هذه الفرص ولا نسجّل".

واختتم دونيس تصريحاته "لو كان جوشوا كينج موجودًا اليوم لأصبحت المسألة أسهل بالنسبة لنا، لكن يجب علينا التأقلم على غيابه".

وتجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز السادس عقب مرور 9 جولات من الدوري السعودي.

وألحق النصر الهزيمة الثالثة بالخليج هذا الموسم في الدوري.

ويتوقف الدوري السعودي بسبب مشاركة المنتخب في كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

