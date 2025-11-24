كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة

الإثنين، 24 نوفمبر 2025

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

كشف كريستيان كيفو مدرب إنتر عن معاناة الفريق من إحباط بعد الهزيمة أمام ميلان في الدربي بالدوري الإيطالي.

ورفض كيفو الاعتراف بأن هناك مشكلة في الهجمات المرتدة هذا الموسم.

وحقق ميلان فوزا مهما على إنتر في دربي الغضب ليصعد إلى المركز الثاني بالتساوي مع نابولي وبفارق نقطتين عن روما المتصدر.

وقال كيفو في تصريحات شبكة دازن إيطاليا: "الإحباط ليس بسبب ما صنعناه فقط، بل الأداء والتركيز أيضًا، فقد قلّلنا بشدة من فرص الهجمات المرتدة رغم معرفتنا بخطورة المهاجمين".

وأضاف "المرة الوحيدة التي فقدنا فيها الكرة الثانية في وسط الملعب سجلوا منها هدفًا، هذه هي كرة القدم".

وتابع "أُركز على الأداء الجيد للفريق الذي استمر حتى النهاية رغم خيبة الأمل من استقبال الهدف والإحباط بعد اصطدام الكرة بالعارضة مرتين".

واستعرض كيفو سجل الفريق في المواجهات المباشرة هذا الموسم: "خسرنا أمام يوفنتوس ونابولي وميلان، وفزنا فقط على روما. عندما تعاني الهزيمة الرابعة في 12 جولة فهذا كثير، لكن الجدول لا يزال متقاربًا، وعلينا التعامل مع هذا الإحباط لأنه قد يترك أثرا".

وبالحديث عن الهجمات المرتدة أوضح "خصائص لاعبينا تجبرنا على الهجوم بعدد كبير من اللاعبين، وهذا يتركنا منفتحين قليلًا، ومع ذلك، اليوم سمحنا بفرصة مرتدة واحدة فقط وكانت حاسمة. بالنظر إلى المخاطر التي نتحملها في هذا الأسلوب الهجومي، فإننا لا نسمح بالكثير من التسديدات على المرمى".

وعن تغيير لاوتارو مارتينيز مبكرًا في الشوط الثاني، قال كيفو: "هو بخير، كان قرارًا فنيًا، اللاعبون على دكة البدلاء يستحقون فرصة لإظهار مساهمتهم".

واختتم كيفو تصريحاته "نعرف ما نصنعه وما نستقبله، ولا أحلل الأفراد علنا، كلنا مسؤولون عن النتائج، وعلينا الآن التعافي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لأنه فريق آخر يفضل الهجمات المرتدة".

الدوري الإيطالي إنتر كيفو
