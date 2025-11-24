كرة سلة - "لا بديل عن الفوز بالمباراتين".. ماذا يحتاج الأهلي والاتحاد للتتويج بلقب دوري المرتبط

تُقام مساء اليوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 إياب نهائي دوري المرتبط لرجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد.

وكان فريق الأهلي قد فاز في مواجهة المرتبط تحت 16 عاما، بينما نجح الاتحاد في الفوز بمواجهة الكبار بالذهاب.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر مواجهتي الإياب اليوم الإثنين، إذ يلعب المرتبط أولا في الخامسة مساء بينما مواجهة الرجال في السابعة والنصف.

*وتغيرت لائحة دوري المرتبط للموسم الحالي لتتساوى نقاط مواجهة المرتبط مع مواجهة الرجال بـ (نقطتين) لكل مباراة، عكس المواسم السابقة كانت مواجهة المرتبط بنقطة والرجال بنقطتين*

وبذلك اختتمت منافسات الذهاب بالتعادل بين الأهلي والاتحاد بنقطتين لكل فريق بعد فوز الأحمر بمواجهة المرتبط والأخضر بمباراة الرجال.

ماذا يحتاج الأهلي أو الاتحاد للتتويج باللقب؟

لا بديل للفريقين عن الفوز بمباراتي المرتبط والرجال اليوم لحصد لقب دوري المرتبط.

- فوز الاتحاد بمواجهتي المرتبط والرجال = وصول الاتحاد للنقطة 6 من 3 انتصارات مقابل نقطتين فقط للأهلي من فوز فريق المرتبط.

- فوز الأهلي بمواجهتي المرتبط والرجال = وصول الأهلي للنقطة 6 من 3 انتصارات مقابل نقطتين فقط للاتحاد من فوز فريق الرجال.

أما في حالة تكرار فوز فريق بمباراة والآخر بالمواجهة الأخرى ماذا يحدث؟

يتساوى وقتها فريقا الأهلي والاتحاد برصيد 4 نقاط لكل منهما بسبب الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، وفي تلك الحالة يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام المباراة الفاصلة بين فريقي الرجال فقط غدا الثلاثاء من أجل تحديد بطل دوري المرتبط.

وتوج فريق الأهلي بلقب آخر 5 نسخ أقيمت منذ موسم 2020 - 2021 وحتى الموسم الماضي.