جيسوس يدعو لاعبي النصر لمواصلة الانتصارات ويشبه هدف رونالدو بهدفه أمام يوفنتوس

أشاد جورجي جيسوس بجديّة لاعبي النصر بعد الفوز على الخليج، مطالبا إياهم بمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على النسق نفسه في المباريات المقبلة.

وقاد جيسوس المدير الفني فريق النصر للفوز على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليحقق العلامة الكاملة في الدوري عقب مرور 9 جولات.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "قلت لهم ونحن نُجهّز للمباراة إننا سنواجه فريقا صعبا، أهنئهم وأريد منهم الاستمرار على هذا المنوال".

عزّز النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري بوصوله إلى النقطة 27 بعد 9 جولات، دون أي تعثر سواء بالخسارة أو التعادل.

وأوضح جيسوس "لا يوجد فريق لا يُهزم، لكننا ننتصر في 9 جولات على التوالي".

وتابع "تركيزنا الكامل على خوض مباراة بمباراة، ننافس بجدية وشراسة في مسابقتين، هذه أهدافنا، لكن لا يوجد في العالم فريق لا يُهزم".

تطرّق المدرب البرتغالي إلى الحضور الجماهيري في ملعب الأول بارك، قائلا: "النادي يستحق ملعبا ممتلئا كهذا، واليوم استمتعت الجماهير بخمسة أهداف، بما في ذلك هدف جميل للخصم".

أما عن هدف كريستيانو رونالدو الرائع فقال: "اليوم رونالدو سجل هدفا جميلا، نفس الهدف سجّله أمام يوفنتوس، عطاؤه غزير داخل وخارج الملعب".

واختتم جيسوس تصريحاته "23 نوفمبر يوم خاص بالنسبة لي، في مثل هذا اليوم فزت مع فلامنجو بكأس ليبرتادوريس، واليوم فاز النصر، بالنسبة لي هذه الفرحة تعادل فرحتين".

وينفرد النصر بصدارة الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة وبفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

ويلعب النصر مباراته المقبلة في الدوري الشهر المقبل أمام النجمة يوم 21 من شهر ديسمبر.

ويتوقف الدوري السعودي بسبب المشاركة في كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.