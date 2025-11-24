تورام: نسير في الطريق الصحيح رغم الخسارة أمام ميلان

يرى ماركوس تورام أن إنتر لا يزال على الطريق الصحيح رغم السقوط أمام ميلان بهدف دون رد في الدربي.

وشدد تورام على أن هزيمة واحدة لن تغير قناعات الفريق تجاه المدرب والمشروع الحالي.

وخسر إنتر أمام ميلان بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال تورام عبر شبكة دازن: "نملك ثقة في المدرب وهذا المشروع، هزيمة واحدة لا يمكن أن تجعلنا نغير رأينا".

أما عن فرصته الضائعة فأوضح "أعتقد أنني كان يجب أن أسدد الكرة في الاتجاه الآخر، لأنها جاءت من جانب واحد وكنت بحاجة لإعادتها في الجهة المقابلة".

تطرق إلى سوء نتائج إنتر أمام الفرق الكبرى هذا الموسم قائلا: "لا أستطيع تفسير ذلك، لكن مع المدرب سنجد الحلول لأنه مدرب كبير ويمنحنا توجيهات جيدة لكيفية التطور".

وأضاف "صحيح أنها مباراة كبيرة، لكنها لا تزال في نوفمبر وهناك الكثير من المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن معاناة الفريق دفاعيا أجاب "لأننا نريد الاستحواذ كثيرًا، فعندما نفقد الكرة نصبح عرضة للهجمات المرتدة، وأرى أن ميلان وريال مدريد من أخطر الفرق في أوروبا في هذا الجانب".

واختتم تورام تصريحاته "أعلم أننا خسرنا، لكننا نسير في الطريق الصحيح، ونثق في المدرب وهذا المشروع، ولا يمكن أن نهدم كل شيء بسبب خسارة واحدة، هناك دائما أمور يمكن تحسينها".

ويحتل إنتر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 12 جولة.

وجمع إنتر 24 نقطة وتعرض للهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري.

بينما ينفرد روما بصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن كل من ميلان ونابولي.