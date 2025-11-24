تقرير: اتحاد جدة ينتظر موقف لاعبي المواليد قبل حسم صفقات يناير

ينتظر مجلس إدارة اتحاد جدة القرار النهائي من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي بشأن تنظيمات قيد اللاعبين الأجانب المواليد، قبل بدء تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية والتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

ويضم اتحاد جدة في قائمته كلا من المالي محمدو دومبيا مواليد 2004 والألباني ماريو ميتاي مواليد 2003، ويدخل الثنائي ضمن قائمة الأجانب الثمانية الأساسيين في حال قررت الإدارة تغيير أحد اللاعبين وفقا للتنظيمات المعتمدة من اتحاد كرة القدم منذ يونيو 2024.

وكشفت صحيفة الرياضية عن ترقب مسؤولي النادي حسم مصير استمرار العمل بالتنظيمات السابقة أو تعديلها، قبل تحديد الاحتياجات الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

واعتمد اتحاد الكرة السعودي في يونيو 2024 تنظيمات خاصة بتسجيل اللاعبين غير السعوديين تحت 21 عاما بدءا من موسم 2024-2025 لأندية الدوري، وحددت لجنة الاحتراف ثلاثة ضوابط رئيسية لتنظيم مشاركة اللاعبين المواليد.

ونصت الضوابط على أحقية النادي في إشراك اللاعبين المواليد أنفسهم في الموسم التالي حال استمرار جميع اللاعبين الأجانب العشرة، حتى وإن تجاوزوا السن المحددة، بينما اشترطت مطابقة السن في حال استبدال لاعب خلال فترة القيد الشتوية.

وحددت اللوائح أيضا ضرورة التزام النادي بضم لاعبين جدد مطابقين للسن المحددة في الموسم الذي يقدم فيه الطلب، حال إسقاط لاعب أو لاعبين تجاوزوا العمر المحدد خلال فترة القيد الصيفية.

وتخطط إدارة اتحاد جدة لاعتماد القرار النهائي كأساس لرسم استراتيجية التعاقدات الشتوية، خاصة في ظل رغبتها في تدعيم بعض المراكز بلاعبين مواليد يمنحون الفريق مرونة أكبر على مستوى القوائم الفنية في المواسم المقبلة.

اتحاد جدة كان قد تغلب على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 14 نقطة عقب مرور تسع جولات بعد سلسلة من التعثر.

ويبتعد الاتحاد بـ 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يشغله فريق التعاون.

بينما يتصدر النصر بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة.