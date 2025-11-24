أليجري: يجب أن نحافظ على مستوى التركيز في كافة المباريات مثل مواجهة إنتر

حذر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان، لاعبي فريقه من تراجع مستوى التركيز في المباريات الأقل حدة وذلك بعد الفوز بالدربي أمام إنتر.

وحقق ميلان فوزا مهما على إنتر في دربي الغضب ليصعد إلى المركز الثاني بالتساوي مع نابولي وبفارق نقطتين عن روما المتصدر.

وقال أليجري: "حققنا فوزا هاما ومباراة ممتعة. بدأنا متوترين قليلا في أول 15 دقيقة ثم تحررنا، وخلقنا أربع أو خمس فرص كان يمكن أن نحسن فيها قراراتنا في الثلث الأخير".

وأضاف مدرب ميلان "احتجنا إلى دقة أكبر في العرضيات، وبعد تسجيل الهدف كان من الطبيعي أن يرد إنتر بقوة. دافعنا جيدا بالرقابة الوقائية، وهو أمر مهم أمام فريق قادر على أن يصبح قاتلا عند الخروج من الضغط الأول".

وأوضح "هذه النتيجة تؤكد ما نعيشه منذ بداية الموسم. عندما نخوض مباراة عالية المستوى نكون أكثر تصميما ونحافظ على تركيزنا لفترة أطول، لكن عندما تنخفض الحدة نصبح عرضة للخطر".

وأشار إلى أن الفريق كان محظوظا بالقائم في الشوط الأول أمام تسديدات أتشيربي ولاوتارو مارتينيز، قبل أن ينجح بوليسيتش في إنهاء هجمة مرتدة.

وأكد أن مايك ماينيان لعب دورا حاسما بتصديه لركلة جزاء نفذها هاكان تشالهان أوجلو قائلا: "حارسنا كان حاسما مرة أخرى ومنحنا الأفضلية في لحظة مهمة".

وتابع أليجري: "أرى أننا نحصل على ما نستحقه من نقاط. كان بإمكاننا التعادل بسهولة أمام نابولي وروما، لذلك الأمور متوازنة".

وتطرق إلى عودة بوليسيتش للتشكيل الأساسي بجانب رافائيل لياو قائلا: "سارت الأمور بشكل جيد الليلة، ونجح الثنائي في الظهور بصورة قوية كما حدث في فترة الإعداد. نحتاج الجميع، والتدرب معا هذا الأسبوع يمثل دفعة كبيرة".

ويعد الفوز على إنتر امتدادا لسجل قوي لميلان في المباريات الكبرى هذا الموسم بعد الانتصار على بولونيا ونابولي وروما والتعادل مع يوفنتوس، مقابل فقدان نقاط أمام فرق أقل ترتيبا.

واختتم أليجري تصريحاته: "يمثل هذا الانتصار دفعة نفسية مهمة، لأن هدفنا كان البقاء ضمن الأربعة الأوائل، لكن يجب أن نفهم أن أي تراجع في الحدة يجعلنا معرضين للخطر".

ويذكر أن أليجري أصبح سابع مدرب في تاريخ ميلان يصل إلى 100 فوز مع الفريق في جميع المسابقات، لينضم إلى قائمة تضم كارلو أنشيلوتي ونيريو روكو وفابيو كابيلو وستيفانو بيولي ونيلس ليدولم وأريجو ساكي.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر
