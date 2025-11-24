مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين

يشهد اليوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيفرتون ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء على استاد أولد ترافورد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل اتحاد جدة ضيفا على الدحيل القطري في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف أهلي جدة فريق الشارقة الإماراتي في الثامنة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس العالم تحت 17 سنة

يواجه منتخب إيطاليا نظيره النمسا في الثالثة والنصف عصرا في افتتاح نصف نهائي المسابقة.

بينما يلعب منتخب البرتغال أمام البرازيل في تمام السادسة مساء.

دوري المرتبط - كرة سلة

تقام منافسات الإياب بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط اليوم الإثنين.

ويلعب فريقا المرتبط تحت 16 عاما أولا في تمام الخامسة مساء.

بينما تقام مباراة الرجال في السابعة والنصف مساء.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر المباراتين.

وتذاع منافسات دوري المرتبط على قناة أون سبورت.

ويحتاج كل من الأهلي والاتحاد للفوز في المباراتين لحسم اللقب، أما في حالة فوز فريق بمباراة والآخر بالأخرى سيتم اللجوء لمباراة فاصلة غدا الثلاثاء.