الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد

كشف نادي الزمالك طبيعة إصابة نبيل عماد لاعب الفريق التي تعرض لها ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

وفاز الزمالك على منافسه زيسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وأوضح جيرارد أوسو مانزانيت رئيس الجهاز الطبي للزمالك إصابة نبيل عماد وهي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأصيب نبيل عماد لإصابة أثناء المباراة اضطرته للاستبدال ونقله للمستشفى.

وخرج لاعب الوسط في الدقيقة 69 بدلا من محمود جهاد.

وبدأ نبيل عماد المباراة أساسيا بعد فترة غيابه عن بطولة السوبر المصري بسبب الإيقاف.

وودعت جماهير الزمالك أسطورة النادي الراحل محمد صبري قبل وأثناء مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

وأهدى لاعبو الزمالك قميص صبري إلى الجماهير خلال فترة الإحماء قبل المباراة.

وتواجد أبناء الراحل محمد صبري في أرض الملعب رفقة بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك مثل محمد طارق ونيرة الأحمر.

وحضر لاعبو الزمالك السابقين مثل حازم إمام وطارق السيد ومدحت عبد الهادي وأسامة نبيه الوداعية قبل المباراة رفقة أبناء زميلهم السابق محمد صبري.

وتمكن الجزيري من معادلة اليمني علي محسن في صدارة قائمة هدافي الأجانب في تاريخ الزمالك بـ 47 هدفا.

التونسي وصل لهدفه الـ 74 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وبهذا الفوز اقتنص الزمالك نقاط المباراة، وكذلك المصري من قبله بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.