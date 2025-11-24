خبر في الجول – تأجيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

تأجل اجتماع اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الذي كان من المقرر له الأحد، وذلك بسبب عدم حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وعلم FilGoal.com أن هاني أبو ريدة لم يحضر بسبب ظروف خاصة، وأن الجلسة تم عقدها للمناقشة ولكن دون اتخاذ أي قرارات.

على أن يتم تأجيل الاجتماع إلى الأربعاء المقبل وإقامته بحضور هاني أبو ريدة.

كما شهدت الجلسة غياب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم.

وتضم اللجنة الفنية كل من حسن شحاتة ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة والتي ستكون كالآتي:

- يقترب عبد الظاهر السقا من الرحيل عن اللجنة الفنية، واقتراح بإضافة شوقي غريب ضمن أعضاء اللجنة.

- اتحاد الكرة يفكر في الاعتماد على اسم من المدرسة الألمانية لتولي منصب المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة.

- المدير الفني لاتحاد الكرة سيكون له حق اختيار مدربي المنتخبات وخاصة منتخب مصر 2005 الذي سيصبح المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة، وسيكون المدرب أجنبي.

- هل طُرح اسم ميكالي؟ حدث بالفعل، لكن الأولوية للتعاقد مع أسماء أخرى.

وأقيل أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب بعد الفشل في التأهل من مرحلة المجموعات من كأس العالم للشباب.

فيما يقترب علاء نبيل من ترك منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

ويستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في شهر ديسمبر المقبل بقيادة حسام حسن، فيما يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بقيادة حلمي طولان.

