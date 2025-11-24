الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 00:16

كتب : إبراهيم رمضان

أعلن نادي الزمالك تشخيص إصابة عبد الله السعيد.

وانتصر الزمالك على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0 في أولى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وشارك السعيد بدلا من أحمد شريف في الفوز على زيسكو الزامبي في الدقيقة 61.

وأوضح الجهاز الطبي أن عبد الله السعيد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية في نهاية اللقاء.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد.

وودعت جماهير الزمالك أسطورة النادي الراحل محمد صبري قبل وأثناء مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

وأهدى لاعبو الزمالك قميص صبري إلى الجماهير خلال فترة الإحماء قبل المباراة.

وتواجد أبناء الراحل محمد صبري في أرض الملعب رفقة بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك مثل محمد طارق ونيرة الأحمر.

وحضر لاعبو الزمالك السابقين مثل حازم إمام وطارق السيد ومدحت عبد الهادي وأسامة نبيه الوداعية قبل المباراة رفقة أبناء زميلهم السابق محمد صبري.

وتمكن الجزيري من معادلة اليمني علي محسن في صدارة قائمة هدافي الأجانب في تاريخ الزمالك بـ 47 هدفا.

التونسي وصل لهدفه الـ 74 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وبهذا الفوز اقتنص الزمالك نقاط المباراة، وكذلك المصري من قبله بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

