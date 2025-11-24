في ليلة سوبر مايك.. ميلان ينتصر على إنتر ويعزز تفوقه للدربي السادس على التوالي

واصل ميلان على إنتر في دربي ميلانو وفاز بهدف دون رد في قمة الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيان بوليسيتش هدف الدربي الوحيد.

وارتقى ميلان للمركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن روما المتصدر.

فيما تراجع إنتر للمركز الرابع برصيد 24 نقطة وتكبد الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ولم يخسر ميلان في الدربي خلال آخر 6 مباريات ففاز في 4 وتعادل مع إنتر في 2.

ووصل ماسيمليانو أليجري لـ 100 فوز مع ميلان في كل المسابقات وهو سابق مدرب يحقق هذا الرقم بعد كارلو أنشيلوتي ونييرو روكو وفابيو كابيلو وستيفانو بيولي ونيلس ليدهولم وأريجو ساكي.

التشكيل

عاد ماركوس تورام لقيادة هجوم بجوار لاوتارو مارتينيز بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل عاد أدريان رابيو لقيادة وسط ميلان بعد تعافيه من الإصابة أيضا.

Image

وصف المباراة

تألق مايك ماينيان مبكرا في التصدي لرأسية تورام في الدقيقة 4 وأبعدها الدفاع.

وحاول بارتيساجي أن يهدد مرمى إنتر في الدقيقة 10 بتسديدة لكنها لم تكن بالقوة الكافية أو الخطورة.

وفي الدقيقة 27 رد القائم الأيسر رأسية فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر.

الحارس الفرنسي أبقى على التعادل بعد تصديه لتسديدة لاوتارو التي ارتطمت أيضا في القائم الأيسر في الدقيقة 37.

وحاول ميلان عن طريق كريستيان بوليسيتش لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 54 قاد أليكسيس ساليميكيرس مرتدة لميلان وسدد كرة أرضية أبعدها يان سومر وتابعها كريستيان بوليسيتش في الشباك معلنا تقدم ميلان.

وارتقى الأمريكي لصدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف بالتساوي مع هاكان تشالهان أوجلو وريكاردو أورسوليني.

زاد إنتر من ضغطه على ميلان مع تراجع كتيبة أليجري إلى الدفاع والاعتماد على المرتدات أكثر بعد الهدف.

وفي الدقيقة 70 طالب لاعبو إنتر بالحصول على ضربة جزاء بداعي وجود دهس من ستراهينا بافلوفيتش على قدم الفرنسي تورام.

وبالفعل الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب ضربة جزاء لإنتر انبرى لها التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 72.

وسدد التركي كرة على يمين الحارس تصدى لها ماينيان في الدقيقة 74.

وكاد البديل أنجي بوني أن يخطف التعادل في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل الـ 18 لكن كرته علت العارضة، لينتهي الدربي بفوز ميلان.

ميلان إنتر الدوري الإيطالي
